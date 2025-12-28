Ìµ»ö¸ÎÌµ°ãÈ¿¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥É¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡Ä¤Ê¤¼¡©±¿Å¾ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµö¡×¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä°ú¤Ê¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌµ»ö¸Î¡¦Ìµ°ãÈ¿¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÈµö¹¹¿·»þ¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼ÌÈµö¡×¤Ø³Ê²¼¤²¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÈµö¾Ú¡×¤Ã¤Æ²¿¡© ¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡Ö·ã¥ì¥¢¤ÊÌÈµö¾Ú¡×²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê27Ëç¡Ë°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã¯¤â¤¬´Ù¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¼º¸ú¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë