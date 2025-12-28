テレ東では、12月27日（土）、28日（日）夜5時45分から「テレ東系 旅の日」を放送。2夜連続ゴールデン帯で計9時間にわたっておくる。【動画】たすきに込めた15人の思い…「テレ東系 旅の日」第4弾となる今回は、「ローカル路線バス乗り継ぎの旅」で愛媛県・松山城から福井県・東尋坊を目指す、ガチンコ8日間の旅。“ミスターバス旅”こと太川陽介、「ローカル路線バス乗り継ぎの旅W」で大活躍中の郄木菜那のリーダー2人に加