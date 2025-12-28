日本海海戦でバルチック艦隊を相手にした連合艦隊は壊滅し、ほどなく日露戦争はロシアの勝利に終わる。そのような“if”の世界線をもとに、誕生した改変歴史小説が『抵抗都市』（二〇一九年）と『偽装同盟』（二一年）だった。そしてこのたびシリーズの完結編『分裂蜂起』が上梓された。ロシアに統治された日本は、外交権と軍事権を失い、首都東京にはロシア帝国日本統監府が置かれている。それなりの自治権はあるが、統監府