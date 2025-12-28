¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÈá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò(65)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬½ÐÀè¤Ç¥Þ¥¤¥«¡¼¤ÎÁë¤¬²õ¤ì¤ëºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖºòÆü¤Î½ÐÍè»ö¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÃå¤¤¤ÆÁë¤ò³«¤±¤ë»þ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¶¯¤¯°ú¤­²á¤®¤Æ²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢²õ¤ì¤¿Áë¤ä´°Á´ËÉ´¨¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖºòÆü¤ÏËÌÉ÷¤â¶¯¤¯Êâ¤¤¤Æ¤Æ¤âÊªÀ¨¤¤´¨¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÁëÁ´³«¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¤â¤Á¤í¤óÃÈË¼¤Ï¥¬