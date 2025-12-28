¡Ú¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯2025¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÊÔ¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤¬º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¥×¥ì¡¼¥Ð¥Ã¥¯´ë²è¡ÖÂëÀï»Î¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡£º£²ó¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤À¡£Á°È¾Àï¤Ï1¾¡¤È¶ì¤·¤à¤â¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë´¬¤­ÊÖ¤·¤Æ6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£5·îÃæ½Ü¤«¤éÌó2¥«·î¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¡£¡Ö2·³¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿»î¹ç¤ÏÁ´Éô°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥µ¥È