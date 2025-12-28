28Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»ûÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½ÅÆÁÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤¬¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Î¤¿¤á¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖËÉ±ÒÁýÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦½ÅÆÁÀÇÄ´²ñÄ¹¡§ËÉ±ÒÁýÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈ¿ÂÐ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤À¤±¡¢¹ñÈñ¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤ÎÀâÌÀ¤¬¤ä¤Ï¤ê°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ­¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÁýÀÇ¤ÎÏÃ¤ËÆÍ¤­¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Ìî»ûÀÇÄ´²ñÄ¹¡§¿·¤·¤¤