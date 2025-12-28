¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡£Ãæ»³¤¬¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤âÅìµþ¤Ë¾åµþ¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿