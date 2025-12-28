À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½Ð¹ñ¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢28ÆüÄ«¤«¤éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ½ÐÈ¯¥í¥Ó¡¼¤Ï¡¢Ä«¤«¤éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢28Æü¤À¤±¤ÇÌó5Ëü4000¿Í¤¬½Ð¹ñ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¤È¹ñÆâÀþ¤¢¤ï¤»¤ÆÌó110Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï1·î4Æü¤Î¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£