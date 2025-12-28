【モデルプレス＝2025/12/28】大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールにてスタート。King ＆ Princeが音合わせ・取材会に出席し、報道陣の取材に応じた。【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧◆紅白リハ初日スタートリハーサル初日のトップバッターはKing ＆ Prince。本番のステージでは、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を披露する