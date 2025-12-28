¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬12·î27Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡ÊËè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õÇÈÎÜ¡¢¶¦±é»þ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÇÈÎÜ¤Î·ëº§½ËÊ¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Í¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È12·î23Æü¤Ë