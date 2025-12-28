ドンキのプロジェクターを買った 今年は仕事で5万円以下のプロジェクターを比較する機会があり、改めて「プロジェクターって楽しい」と気づかされた年であった。自宅で映画を観る時間がこんなにも天国とは……。 好きなときにトイレタイムをとり、飲み物を自由に選びながら、リラックスして楽しむことができる。大画面で映像を観られるのは最高の贅沢であり、その魅力に今さらながら気づいてしまった。