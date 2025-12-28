日本ハムは、前ソフトバンクの有原航平投手と入団合意に達したと２８日、発表した。来季は６年ぶりに古巣復帰となり、「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います。新庄監督のもと、優勝を目指して全力で腕を振り、１イニングでも長く投げチームに貢献したいです」とコメントした。新庄ハムに２年連続最多勝右腕が入団し、１０年ぶりのリーグ優勝、日本一を目指す。