ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤¬¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÖÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Î5ÃÆÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£12/28¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¡£·ö²Þ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¥È¥­¥á¥­¤¬¸º¤Ã¤¿¡¢Éâµ¤À­¤ÎÈà¤È·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¤ª»î¤·ÇË¶É¤ò¤·¡¢¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Éü±ïorÇË¶É¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Îø¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤