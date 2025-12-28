◇ベルギー1部アントワープ2―1ワーレゲム（2025年12月27日ベルギー・アントワープ）アントワープのGK野沢大志ブランドンがホームのワーレゲム戦で負傷交代した。2―1の後半追加タイムに相手選手と衝突。プレーを続けることができず、追加タイム11分に両脇をスタッフに支えられながら歩いてピッチを去った。クラブは公式SNSで病院で脳振とうと診断されたと発表した。今夏加入の野沢は10月4日のセルクル・ブリュージュ戦