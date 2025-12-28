中国航天科技集団（CASC）は2025年12月26日、中国・海南省の海南商業航天発射場から「長征8号A」ロケットを打ち上げ、「衛星インターネット低軌道衛星群 17組」を所定の軌道へ投入したと発表しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征8号A（SatNet LEO Group 17）• ロケット：長征8号A（Long March 8A）• 打ち上げ日時：日本時間 2025年12月26日8時26分• 発射場：海南商業航天発射場