Í­Ì¾¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¤â¤·¤¯¤Ï»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬¼¡¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¼ã¤­Æü¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÌ¾¤â¤Ê¤­¼Ô / A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNebraska¡ÙÀ©ºî»þ´ü¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ Ë®³Ú¤Ç¤âMrs.GREEN APPLE¤Î±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEAR