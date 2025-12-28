日本サッカー協会が12月28日、大岩剛監督のもとU-23アジアカップに臨む、U-23日本代表のメンバーを発表した。同大会は2026年１月にサウジアラビアで開催され、日本はグループステージでシリア、UAE、カタールと対戦する。U-23日本代表のメンバーは以下の通り。GK１ 小林将天（FC東京）12 濱粼知康（明治大）23 荒木琉偉（ガンバ大阪）DF２ 梅木怜（FC今治）３ 土屋櫂大（川崎フロンターレ）４ 永野修都（ガイナーレ鳥取