【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から誕生した新ボーイズグループ TAGRIGHTが、12月28日放送の日本テレビ系『シューイチ』生放送内にて新メンバー5名を発表し、7人組ボーイズグループとして本格始動することが決定。併せて、新体制7名によるアーティスト写真が初公開された。 ■「一緒に