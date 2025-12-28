±âÈþ»Ô¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²»³Ú¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±âÈþ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿²»³Ú¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö»Õ¤Ï±âÈþ½Ð¿È¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSOUTH BLOW¡×¤Î¥Üー¥«¥ëÀÙ¿¿Ìé¤µ¤ó¤È¥®¥¿ー¤ÎÄ¹Â¼ÁÏ¤µ¤ó¡£À¼¤Î½Ð¤·Êý¤ä²Î¤¦¥³¥Ä¡¢¥®¥¿ー¤ÎÃÆ¤­Êý¤òÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¡Ê¥®¥¿ー¤ò¡Ëº£¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã