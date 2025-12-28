中国発のストリートフード「麻辣湯（マーラータン）」が、日本で急速に浸透しつつある。タピオカミルクティー、韓国フライドチキンに続き、「具材のセルフチョイス＋香辛スープ」という特徴を持つこの中国料理が、若者の新たな食トレンドとして脚光を浴びている。■ ネット発の“初体験”拡散動画投稿アプリTikTok（ティックトック）では、初めて麻辣湯を試した若者の投稿が相次ぎ、人気に拍車をかけている。インフルエンサーの葉