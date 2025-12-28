¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥Æ£ËÜÞ«Âç¡Ê20¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Ë½êÂ°¡£º£Ç¯¤Ï10·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¥É¥é¥ÞÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤ÎÌó1Ëü¿Í¤«¤é15¡¦9Ëü¿Í¤Ë·ãÁý¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ëÇÐÍ¥¤Ë