Image: EcoFlow ¥Ý¥¿ÅÅ¡á¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëEcoFlow¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥»¡¼¥ëÃæ¡£È¾³Û¤Ê¤ó¤ÆÀ¸¤Ì¤ë¤¤¡¢ºÇÂç63¡ó¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¿ÅÅÊ¡ÂÞ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÏËÉºÒ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Ý¥¿ÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¿ÅÅ¤ÏÂçÍÆÎÌ¤À¤ÈÊªÍýÅª¤Ë¾ì½ê¤â¤È¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤­