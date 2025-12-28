É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£12·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò°Ï¤ó¤Ç¡ÖÇã¤¦¤ª¤»¤Á¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Âæ½ê¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ç¯Ëö¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Êì¤Î¹õÆ¦¤À¤±¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¹²¤¿¤À¤·¤¤Ç¯Ëö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ ÀÎ¤ÎÇ¯Ëö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Êì¤¬Âæ½ê¤ËÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤«¤é¹õÆ¦¤ò¼Ñ¤Æ¡¢¿ô¤Î»Ò¤Î±öÈ´¤­¤ò¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ï¼Ñ¤·¤á¤ÎÌ£¤òÀ°¤¨¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤Î²£