室内にも危険が潜んでいる理由 猫が暮らす家の中には、意外なほど命に関わる危険が隠れています。 人からすると安全と思われがちな部屋が、猫にとって「思いがけない事故」を引き起こすものです。 気づきにくい危険ほど、猫には致命的な事故やケガを引き起こすことがあります。 あらかじめ見落としがちなポイントをチェックして安全な室内環境を維持することが大切です。 猫を事故死させかねない『室内のNG環境』とは