◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）いよいよ有馬記念ですね！的中で締めくくるべく、夢はダノンデサイルに託します。今年はドバイ・シーマＣでカランダガンやレベルスロマンスを退けて優勝。英国から帰国初戦のジャパンＣは、序盤にやや力みがあったなかでも３着と、世界の強豪にもまれながら力を示しました。中間は精神面を重点的にケアされ、１週前は滋賀・栗東トレーニングセンター