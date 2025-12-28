12月27日高知県安芸郡芸西村の国道55号で普通乗用車が対向車線にはみ出してガードパイプに衝突する事故があり運転していた室戸市の80代の男性が死亡しました。警察によりますと27日午後4時頃安芸郡芸西村和食の国道55号で夜須町方面から安芸市方面に向けて走っていた普通乗用車が対向車線にはみ出し、そのまま対向車線側のガードパイプに衝突する自損事故がありました。この事故で普通乗用車を運転していた室戸市羽根