º£Ç¯¡¢¹Ä¼¼¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀáÌÜ¤Î³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µ­¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÀï¸å80Ç¯¤Î¡È°ÖÎî¤ÎÎ¹¡É¤äÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ê2·î¡Ë¡Öº£Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢³ÆÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ä¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×³ÆÃÏ¤Ç°ÖÎî¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡£Ê¿ÏÂ