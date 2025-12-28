¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ë½Ð±é¡£NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤òº´µ×´Ö»á¤È°ì½ï¤ËÀä»¿¤·¤¿¡£ÅìÌî¤Ïº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢º´µ×´Ö»á¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥¨¥ó¥¿¥áºîÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅìÌî¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¸«¤¿NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤¬Â¨¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹