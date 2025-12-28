東横インは、インバウンド客向けオンライン診療サービス「Mimipo for Travel」の試験導入を12月15日から2026年3月末まで実施する。試験導入は大阪エリアの東横INN梅田中津?、東横INN大阪通天閣前、東横INN大阪天神橋筋六丁目、東横INN大阪なんば、東横INN東大阪の5店舗を対象とし、宿泊客が客室からオンライン診療を受けられる環境を整える。サービスは最大256か国語に対応し、24時間365日利用できる。医師と医療通訳、看護師が診