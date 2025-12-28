令和トラベルは、旅行予約サービス「NEWT（ニュート）」で、「メガ初売りセール」を12月26日から2026年1月31日まで実施している。フライング先着ツアーでは、ソウル3日間を24,800円、フランス・パリ6日間を129,800円、ハワイ5日間を109,800円から販売する。2026年1月3日からの先着ツアーでは、ソウル3日間を19,800円、フランス・パリ6日間を109,800円、ハワイを98,800円から設定する。添乗員と行くヨーロッパ周遊ツアーとして、イ