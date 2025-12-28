ピカソを終始圧倒した井上(C)Getty Images攻勢を緩めず、最後まで主導権を握り続ける貫禄の戦いだった。現地時間12月27日、ボクシングの世界スーパーバンタム級の4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、サウジアラビアの首都リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0で判定勝ち。1976年のWBA・WBC世界ヘビー級王者モハメド・アリ以来49年ぶりとなる年間4度の防衛を果たした。【動画】これぞ偉才の