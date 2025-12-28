¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£TOKIO¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¡£Ãæ»³¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¾¾²¬¤¯¤ó¤È¤Ï¤â¤¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤¤·¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤âÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó1È¯ÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥Ò¥Ç¤µ¤ó¡×¤È¤«¤Ä¤ÆTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¯