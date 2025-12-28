6歳のころ、家族5人で西アフリカ・ガーナから日本に移住してきたミュージシャンの矢野デイビットさん。肌の色が違うことで警官に呼び止められたり、知らない人から暴言を吐かれたり、理不尽な経験をたくさんしてきたそう。ただ、そんな経験によって感謝していることがひとつあるといいます。 【写真】「3人ともイケメン」日本に来たばかりのころの矢野さん兄弟 ほか（6枚目/全15枚） 6歳で「父と肌の色が違う」