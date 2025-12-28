◇第105回全国高校ラグビー1回戦近大和歌山17―18聖光学院（2025年12月28日花園）5大会連続7回目の出場となる近大和歌山（和歌山）は聖光学院（福島）に17―18の1点差で敗れ、昨年の花園初勝利に続く1回戦突破とはならなかった。試合終了間際の後半29分、パスをつないで左に展開し、FB大西正遥（3年）が左中間にトライ。17―18の1点差に迫った。ただ、主将のCTB森悠真（3年）のコンバージョンキックが決まらず。「緊張は