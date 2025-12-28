北朝鮮の金正恩国務委員長（朝鮮労働党総書記）は27日、ロシアのプーチン大統領に新年を祝う祝電を送り、両国関係を「血を分けた同盟」と位置付けたうえで、今後も強固な関係を維持・発展させていく決意を表明した。朝鮮中央通信が伝えた。祝電で金正恩氏は、2025年を「朝ロ関係史に永遠に記される一年」と表現し、「両国は共同の聖業のために相互の全面的支持と無私の声援をもって、新時代の同盟関係を築き上げた」と強調した。さ