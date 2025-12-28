日産GT-R R35（2007年）R35世代の日産GT-Rは、2000年代で特に大きな期待を背負っていた。何しろ日産は、最新型ポルシェ911ターボよりも速く、しかもその半額近い価格で、細部への比類なきこだわりを持って生産すると主張したのだ。AUTOCAR英国編集部が2007年12月に日本で初試乗した際、その期待に十分応えていることがわかった。【画像】実現してほしかった……！ 幻の4ドア・セダン【ランボルギーニ・エストーケ・コンセプトを詳