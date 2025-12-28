◇第105回全国高校ラグビー大会1回戦倉敷31―0土佐塾（2025年12月28日東大阪市・花園ラグビー場）5大会連続5度目の出場となる倉敷（岡山）は31―0で土佐塾（高知）を下して2回戦進出を決めた。存在感を示したのが共同主将のNo・8コンウェイ・リード（3年）。前半15分に自陣ゴール前でジャッカルに成功してピンチを防ぐと、前半27分にトライを奪う。後半2分にも自身2トライ目を追加し、チームの初戦突破に貢献した。「