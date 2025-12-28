「星野リゾート トマム」は、2026年1月20日(火)から2月20日(金)まで、客室から露天風呂まですべてが氷でできた静寂な空間で宿泊体験ができる「氷のホテル」をオープンする。冬のなかでも特に冷え込みが厳しい時期にのみ姿を現す、この時期限定のホテルだ。【写真】すべてが氷でできた「氷のホテル」の内観(イメージ)ドーム型の天井や壁、家具にいたるまで、すべてが継ぎ目のない一枚氷で造られた空間は、静寂と幻想に満ちている。