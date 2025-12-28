金利の上昇を背景に、安全性と利回りの両立を求める人が増えています。中でも注目は、個人向け国債と定期預金。個人向け国債の1番人気は、変動10年です。2025年12月4日から募集開始となった第189回債の金利は「1.23％」。一方、ネット銀行が扱う定期預金は、キャンペーンなどもあり「1.2％〜1.25％」という高金利のものがあります。今回は、個人向け国債「変動10年」とネット定期預金に50万円を預けた場合の1年後の利息はどのぐら