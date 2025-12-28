またしても日本代表戦士が負傷するという悲しいニュースがもたらされた。イングランド２部のブラックバーンに所属する森下龍矢は、12月26日のミドルスブラ戦で左足首を負傷。前半終了間際に途中交代を余儀なくされ、２人のスタッフに支えられ、足をひきずりながら、ピッチを後にした。ブラックバーンのヴァレリアン・イスマエル監督は試合後、「我々はまた１人の選手を失った。足首をひねっただけだが、本人は悪い予感がして