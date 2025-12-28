現地12月27日に開催されたプレミアリーグ第18節で、首位のアーセナルが、三笘薫が所属する９位のブライトンとホームで対戦。故障から復帰以降、２試合連続で途中出場していた三笘は体調不良で欠場したなか、２−１で接戦を制した。得点者のマーティン・ウーデゴー（もう１点はオウンゴール）らと共に勝利の立役者となったのは、ダビド・ラヤだ。堅守のアーセナルを支える30歳のスペイン代表GKは、２−１で迎えた76分に超ビッグ