£²£·ÆüÌë¡¢°Â·Ý¶è¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸á¸å£·»þÈ¾¤´¤í°Â·Ý¶èÃæÌî¤ÇÉÕ¶á¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É£²£³Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó£³»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²È¤Ë£±¿Í¤Ç½»¤à£¶£°Âå¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú½ý¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¶á¤¯¤Î½»¿Í¡Ö²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ü¥ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤è