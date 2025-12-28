¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï28Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤­¡¢¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Í­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÈÆþÃÄ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï2020Ç¯°ÊÍè¡¢6¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¡£