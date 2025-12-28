米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＷＯＲＬＤＳＥＮＤ」（イリノイ州シカゴ）が２７日（日本時間２８日）に放送され、「コンチネンタル・クラシック」準決勝で新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＩＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３８）に敗れ決勝戦進出を逃した。同じ「ドン・キャリス・ファミリー」ながら対立を続けてきた日本人同士による初シングル戦。竹下