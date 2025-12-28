CBCテレビは、大みそかにTBS系28局ネット特番『10万人に聞いたら地元のスゴいもん見つけちゃいました!!』（後3：00〜4：00）を放送する。「地元（ふるさと）に大みそかに帰省した人に見てほしい！そうじゃない人にも見てほしい！地元自慢満載で、『うちの地元にそんなんあった？』の新しい発見もあるかもしれません！」と呼びかける。【写真】2年連続大みそか特番の加藤浩次昨年に続き、2年連続の大みそか特番。「あなたの地元