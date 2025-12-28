海外でも大人気の5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY（ディル・アン・グレイ）が、28日までに米国のAIテクノロジー企業「Cifer Studio（サイファー・スタジオ）」とのパートナーシップを発表した。Cifer Studioは、アーティストの権利保護を核としたAIインフラを構築する米企業。「AIによる無断学習」に異を唱え、クリエーターが主権を持つ技術モデルを提唱。クリエーターの著作権、知的財産、さらには創作活動の完全性を保