TBS¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤Î¡ÖSASUKE¡×¤¬12·î24Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿ùÃ«·ý»Î¡Ê34¡Ë¤ÈÃæÅÄæÆ¡Ê36¡Ë¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó¥¿¤Ç¡ÖSASUKE¡×Ä©Àï¤â³«»Ï5ÉÃ¤Ç¡È¤º¤ÖÇ¨¤ì¡É¤Ë¡Ä¡ÖÁá¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖÇ¨¤ì¤¿¸å¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡× ¡ÖÂç¾­ #ÃæÅÄæÆ ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë#¿ùÃ«·ý»Î ¤µ¤ó¤¬»²Àï¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð¾ì¥¼¥Ã¥±¥ó¤òÃå¤±¤¿¿ùÃ«¤È»±¤ò¤µ¤¹ÃæÅÄ¤Î