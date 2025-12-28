2人目の妊娠中に感じた胃の痛みを「赤ちゃんのせい」と見過ごしていたmarimoさん（仮称）。出産後も続く痛みの正体は、悪性度の高い「印環細胞がん（胃がん）」でした。ステージ3aで、腹膜播種が見つかれば手術中断、延命治療しかないという厳しい現実。さらに生後8ヶ月の娘を強制断乳する選択を迫られ、「がん＝死」の恐怖に絶望した日々を語ります。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2021年10