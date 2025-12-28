ÃËÀ­¤Î¡ÖÊ¹¤¯»ÑÀª¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸ÀÍÕ¤è¤ê¤âËÜ²»¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¡£¤¿¤È¤¨Æ±¤¸ÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÌ¿Áê¼ê¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤Ï¸þ¤­¹ç¤¤Êý¡¦²¹ÅÙ¡¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Îø¿´¤¬¤¢¤ëÃËÀ­¤Û¤É¡¢¡ÈÊ¹¤¯¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ËÌµ°Õ¼±¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜÌ¿¤Ë¤Ï¡È´¶¾ð¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡É¹¥¤­¤Ê½÷À­¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤­¡¢ÃËÀ­¤ÏÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡È½÷À­¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÍÉ¤ì¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¡¢¤¦¤Ê¤º¤­¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃúÇ«¡£