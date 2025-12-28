第70回の大口投票は大盛況。当日午前の段階でレガレイラが単勝3.2倍で1番人気に推され、2番人気4.3倍のミュージアムマイル、ダノンデサイルが4.4倍の3番人気、さらに4番人気5.0倍のメイショウタバルが続き、ここまでがオッズ一桁。5番人気以下とやや差のついた格好だ。 ■レガレイラとダノンデサイルに1000万円超 さすが年末の大一番、前売りから午前から他のどんなレースとも一線を画す激しい動きを見せる。100万円